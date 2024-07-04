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Симона Юнусова поздравила дочь бывшего мужа с 21-летием тёплыми словами

Мама Тимати сохраняет тёплые отношения с дочерью экс-супруга

1:00
Шоу-бизнес

Симона, мать Тимати, тепло относится к дочери своего бывшего супруга, Анне Юнусовой, которой недавно исполнился 21 год. В социальной сети она посвятила Ане теплые слова, поздравив её с днем рождения и пожелав счастья от каждого прожитого дня, назвав этот возраст временем счастья. Аня, в свою очередь, поблагодарила Симону за её добрые слова, выразив свою признательность и отправив ей виртуальные объятия.

Мама Тимати сохраняет тёплые отношения с дочерью экс-супруга
Фото: https://www.instagram.com/timatiofficial by Инстаграм рэпера Тимати is licensed under public doman

Симона давно рассталась с отцом своих сыновей, бизнесменом Ильдаром Юнусовым, однако продолжает поддерживать хорошие отношения с детьми бывшего мужа от других его отношений. Она активно участвует в жизни детей, показывая свою заботу и любовь, что подчеркивает её доброжелательный и открытый характер. Несмотря на разрыв с Ильдаром, Симона сумела сохранить тёплые связи, демонстрируя пример гармоничных отношений даже после расставания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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