Общественное возмущение приводит к отмене шоу "Подземелья Чикен Карри" в нескольких городах России

Кинопоказы шоу студии Александра Гудкова "Чикен Карри" были отменены в нескольких городах России, об этом сообщается в Telegram-канале студии, где говорится, что показы шоу "Подземелья Чикен Карри" начали отменять в различных городах страны. В частности, в Череповце отмену подтвердил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он отметил, что решение было принято после обращения граждан, и поблагодарил коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание ситуации.
В Тольятти депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что показ был отменен в связи с массовым общественным возмущением. Он подчеркнул, что решение об отмене было принято из-за резонанса, вызванного среди жителей города, и их негативной реакции на содержание шоу. Массовые обращения граждан сыграли ключевую роль в принятии этого решения, что свидетельствует о значимости мнения общественности в таких вопросах.
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