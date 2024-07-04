Общественное возмущение приводит к отмене шоу "Подземелья Чикен Карри" в нескольких городах России

В российских городах начали отменять выступления студии Александра Гудкова

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинопоказы шоу студии Александра Гудкова "Чикен Карри" были отменены в нескольких городах России, об этом сообщается в Telegram-канале студии, где говорится, что показы шоу "Подземелья Чикен Карри" начали отменять в различных городах страны. В частности, в Череповце отмену подтвердил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он отметил, что решение было принято после обращения граждан, и поблагодарил коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание ситуации.

Фото: личный инстаграмм-аккаунт Гудкова @gudokgudok

В Тольятти депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что показ был отменен в связи с массовым общественным возмущением. Он подчеркнул, что решение об отмене было принято из-за резонанса, вызванного среди жителей города, и их негативной реакции на содержание шоу. Массовые обращения граждан сыграли ключевую роль в принятии этого решения, что свидетельствует о значимости мнения общественности в таких вопросах.