Саша Стоун под угрозой запрета на выезд за границу из-за налогового долга

Блогер Саша Стоун рискует блокировкой счетов из-за налоговой задолженности

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Саша Стоун (Александр Зарубин) может лишиться возможности выезжать за границу из-за долга по налогам в размере 876 тысяч рублей. В случае невыплаты долга, его счета могут быть заблокированы, что также повлияет на возможность покидать страну. Агент блогера заверяет, что недавно проверял все счета и никаких задолженностей не обнаружил, что вызывает дополнительные вопросы и необходимость разбирательства в данной ситуации.

Фото: личный инстаграмм-аккаунт Саши Стоун @sashka_stone

Налоговая служба России начала проверки финансовой деятельности блогеров, что привело к выявлению случаев уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате подобных проверок было возбуждено несколько уголовных дел. Эти меры направлены на увеличение прозрачности доходов блогеров и борьбу с уклонением от налогов, что стало особенно актуально в последнее время с учетом роста популярности и доходов от блогерской деятельности в России.