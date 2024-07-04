Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост цен на поездки вынудил россиян реже пользоваться услугами такси
Певица Слава похвасталась автомобилем за 34 млн рублей
Не выбрасывать: вот куда деть траву
Российские борицы продемонстрировали отличные результаты
Представлена фигурка Ады Вонг из Resident Evil, которую можно раздеть
Британцам посоветовали замачивать душ в уксусе
В Москве схватили мигранта, пытавшегося похитить ребёнка
На саммите в Астане Белоруссия стала новым членом ШОС
Российский бюджет пополнился на 11 млрд рублей за счёт приватизации
Яркая жизнь Аллы Пугачевой: брак с Александром Стефановичем

Бурные годы и опасности: история брака Аллы Пугачевой и Александра Стефановича

1:06
Шоу-бизнес

Покорительница мужских сердец Алла Пугачева всегда была особенной женщиной, даже среди самых творческих людей страны. Многие мужчины мечтали вступить с ней в брак или хотя бы провести время в ее компании, поговорить, понять ее душу и раскрыть для себя секрет личности Примадонны. Александру Стефановичу повезло стать одним из немногих, кто был с ней близок. Их брак, хоть и недолгий, был ярким и насыщенным, и Стефановичу пришлось пережить многое.

Бурные годы и опасности: история брака Аллы Пугачевой и Александра Стефановича
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт @alla_orfey

Жизнь с женщиной, известной на всю страну, была волнительной. Муж постоянно беспокоился за супругу, ее жизнь и безопасность. Вокалистка часто меняла локации, останавливалась в разных домах, выступала в огромных павильонах перед тысячами людей. Были и случаи преступности. Многие пытались обокрасть Примадонну, а однажды за ней увязался маньяк, планировавший совершить преступление. К счастью, органы правопорядка справились с задачей и обезопасили Аллу Борисовну.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
Последние материалы
Рост цен на поездки вынудил россиян реже пользоваться услугами такси
Бурные годы и опасности: история брака Аллы Пугачевой и Александра Стефановича
Певица Слава похвасталась автомобилем за 34 млн рублей
Не выбрасывать: вот куда деть траву
Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход
Российские борицы продемонстрировали отличные результаты
Представлена фигурка Ады Вонг из Resident Evil, которую можно раздеть
Британцам посоветовали замачивать душ в уксусе
В Москве схватили мигранта, пытавшегося похитить ребёнка
На саммите в Астане Белоруссия стала новым членом ШОС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников