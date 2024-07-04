Яркая жизнь Аллы Пугачевой: брак с Александром Стефановичем

Бурные годы и опасности: история брака Аллы Пугачевой и Александра Стефановича

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покорительница мужских сердец Алла Пугачева всегда была особенной женщиной, даже среди самых творческих людей страны. Многие мужчины мечтали вступить с ней в брак или хотя бы провести время в ее компании, поговорить, понять ее душу и раскрыть для себя секрет личности Примадонны. Александру Стефановичу повезло стать одним из немногих, кто был с ней близок. Их брак, хоть и недолгий, был ярким и насыщенным, и Стефановичу пришлось пережить многое.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт @alla_orfey

Жизнь с женщиной, известной на всю страну, была волнительной. Муж постоянно беспокоился за супругу, ее жизнь и безопасность. Вокалистка часто меняла локации, останавливалась в разных домах, выступала в огромных павильонах перед тысячами людей. Были и случаи преступности. Многие пытались обокрасть Примадонну, а однажды за ней увязался маньяк, планировавший совершить преступление. К счастью, органы правопорядка справились с задачей и обезопасили Аллу Борисовну.