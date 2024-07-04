В Череповце отменили шоу с участием комика Александра Гудкова после жалобы активистов

В Вологодской области отменили показ шоу с участием Александра Гудкова

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал об отмене шоу, в котором участвует комик Александр Гудков.

Фото: https://www.instagram.com/gudokgudok by Инстаграм Александра Гудкова is licensed under public doman

В Череповце отменили шоу "Подземелья Чикен Карри" с участием звезды "Comedy Woman" и "Вечернего Урганта" Александра Гудкова. По сценарию шоу участники играют в настольную ролевую игру.

Филимонов объяснил, что отреагировал на обращения граждан, которые выступили против проведения мероприятия.

"Кинопоказа этого не будет", — сообщил представитель власти.

Недовольство проведением шоу выразили представители движения "Сорок сороков". Они ранее написали жалобу в прокуратуру на американского рэпера Канье Уэста в текстах которого нашли нападки на Россию.