В Череповце отменили шоу с участием комика Александра Гудкова после жалобы активистов

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал об отмене шоу, в котором участвует комик Александр Гудков.
В Череповце отменили шоу "Подземелья Чикен Карри" с участием звезды "Comedy Woman" и "Вечернего Урганта" Александра Гудкова. По сценарию шоу участники играют в настольную ролевую игру.
Филимонов объяснил, что отреагировал на обращения граждан, которые выступили против проведения мероприятия.
"Кинопоказа этого не будет", — сообщил представитель власти.
Недовольство проведением шоу выразили представители движения "Сорок сороков". Они ранее написали жалобу в прокуратуру на американского рэпера Канье Уэста в текстах которого нашли нападки на Россию.
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