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В Череповце отменили шоу с участием комика Александра Гудкова после жалобы активистов

В Вологодской области отменили показ шоу с участием Александра Гудкова

0:48
Шоу-бизнес

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал об отмене шоу, в котором участвует комик Александр Гудков

В Вологодской области отменили показ шоу с участием Александра Гудкова
Фото: https://www.instagram.com/gudokgudok by Инстаграм Александра Гудкова is licensed under public doman

В Череповце отменили шоу "Подземелья Чикен Карри" с участием звезды  "Comedy Woman" и "Вечернего Урганта" Александра Гудкова. По сценарию шоу участники играют в настольную ролевую игру.

 Филимонов объяснил, что отреагировал на обращения граждан, которые выступили против проведения мероприятия. 

"Кинопоказа этого не будет", — сообщил представитель власти.

Недовольство проведением шоу выразили представители движения "Сорок сороков". Они ранее написали жалобу в прокуратуру на американского рэпера Канье Уэста в текстах которого нашли нападки на Россию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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