Регина Тодоренко назвала себя счастливой женщиной в годовщину своей свадьбы с Топаловым

Регина Тодоренко отмечает годовщину своей свадьбы с Топаловым

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своей счастливой семейной жизни с певцом Владом Топаловым.

Фото: https://vk.com/regina__t by ВК-аккаунт Регины Тодоренко is licensed under public doman

Тодоренко отмечает со своим мужем Топаловым деревянную свадьбу. Звезда ТВ показала фрагменты их совместных путешествий.

"5 лет со дня свадьбы. 7 лет вместе", — написала Регина в "Инстаграме"*.

Она назвала Топалова внимательным мужчиной.

"Я счастливая женщина, потому что у меня есть такой человек рядом", — объяснила знаменитость.

Ранее Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко много раз спасала его, так как он "ходил по краю".

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