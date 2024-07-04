Регина Тодоренко назвала себя счастливой женщиной в годовщину своей свадьбы с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своей счастливой семейной жизни с певцом Владом Топаловым.
Тодоренко отмечает со своим мужем Топаловым деревянную свадьбу. Звезда ТВ показала фрагменты их совместных путешествий.
"5 лет со дня свадьбы. 7 лет вместе", — написала Регина в "Инстаграме"*.
Она назвала Топалова внимательным мужчиной.
"Я счастливая женщина, потому что у меня есть такой человек рядом", — объяснила знаменитость.
Ранее Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко много раз спасала его, так как он "ходил по краю".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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