Певец Олег Газманов обратился к сыну Родиону в день его рождения

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что гордится своим сыном Родионом Газмановым.
Олег Газманов опубликовал в "Инстаграме"* старый клип с участием своего сына Родиона на песню "Танцуй пока молодой".
"С днём рождения, Родион! Горжусь тобой! Пусть у тебя всё сбудется!" — написал Родион под кадрами.
Ранее сообщалось, что Родион Газманов обвинил концертную площадку в срыве своего выступления. Арт-директор московского клуба заявил, что концерт сорвался не по их вине, а по причине непроданных билетов.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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