Певец Олег Газманов обратился к сыну Родиону в день его рождения

Олег Газманов поздравил сына Родиона с днём рождения

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Народный артист России Олег Газманов рассказал, что гордится своим сыном Родионом Газмановым.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Олег Газманов опубликовал в "Инстаграме"* старый клип с участием своего сына Родиона на песню "Танцуй пока молодой".

"С днём рождения, Родион! Горжусь тобой! Пусть у тебя всё сбудется!" — написал Родион под кадрами.

Ранее сообщалось, что Родион Газманов обвинил концертную площадку в срыве своего выступления. Арт-директор московского клуба заявил, что концерт сорвался не по их вине, а по причине непроданных билетов.

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