Юмористка Марина Кравец стала блондинкой: "Я это сделала"

Звезда Comedy Club Марина Кравец показала себя в новом образе.
Марина Кравец опубликовала в "Инстаграме"* фото со светлыми волосами.
"Помните, как-то спрашивала: стать ли мне блондинкой? Я это сделала. Похожу так, пока не жмёт", — написала под фотографией юмористка.
Подписчики не одобрили таких экспериментов с внешностью артистки.
"Нет, нет, нет, к исходному";
"Я думаю всё-таки брюнеткой шло больше";
"Не стоит. Категорично";
"Не нужно делать резких движений, резких перемен. Цвет не ваш. Можно светлее немного в натуральный русый, например", — выражали своё мнение неравнодушные фолловеры.
Ранее блогер Настя Ивлеева перекрасилась в брюнетку.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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