Юмористка Марина Кравец стала блондинкой: "Я это сделала"

Марина Кравец перекрасилась в блондинку

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец показала себя в новом образе.

Фото: https://www.instagram.com/marinakravets by Инстаграм Марины Кравец is licensed under public doman

Марина Кравец опубликовала в "Инстаграме"* фото со светлыми волосами.

"Помните, как-то спрашивала: стать ли мне блондинкой? Я это сделала. Похожу так, пока не жмёт", — написала под фотографией юмористка.

Подписчики не одобрили таких экспериментов с внешностью артистки.

"Нет, нет, нет, к исходному"; "Я думаю всё-таки брюнеткой шло больше"; "Не стоит. Категорично"; "Не нужно делать резких движений, резких перемен. Цвет не ваш. Можно светлее немного в натуральный русый, например", — выражали своё мнение неравнодушные фолловеры.

Ранее блогер Настя Ивлеева перекрасилась в брюнетку.

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