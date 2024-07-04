Рэпер Тимати объяснил, почему попрощался со сценической карьерой

Рэпер Тимати рассказал, почему ушёл со сцены

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати рассказал, что заставило его оставить концертную деятельность.

Фото: https://www.instagram.com/timatiofficial by Инстаграм рэпера Тимати is licensed under public doman

Рэпер Тимати вспомнил, что в 2017 году собирал стадион "Олимпийский" и потом ушёл на отдых. Выступал он после этого только на частных мероприятиях.

"Я понял что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре", - написал Тимати в "Инстаграме"*

Музыкант отметил, что за 25 лет достиг всех вершин в России и немного за рубежом. Он рассказал, что боится состариться в вечной спешке.

Тимати считает, что на правильную дорогу его поставил карантин и рождение сына.

Ранее рэпер Тимати анонсировал своё возвращение на большую сцену.

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