Гарик Харламов показал пробы с российского "Джокера": как похорошел Гарик при Катерине

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Гарик Харламов заявил, что участвовал в пробах "Джокера"

1:03
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Гарик Харламов опубликовал фотографии с кастинга на фильм "Джокер".

Гарик Харламов заявил, что участвовал в пробах "Джокера"
Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by Инстаграм Гарика Харламова is licensed under public doman

Гарик Харламов опубликовал в "Инстаграме"* фото с ярко накрашенными губами и в парике. Комик объяснил свой столь необычный внешний вид.

"Кастинг на сериал "Джокер" на канале ТВ-3 мистический. Пробы грима. Проект закрыли уже. И всех, кто его хотел делать, тоже закрыли", — написал под снимком юморист.

Подписчики Харламова поупражнялись в остроумии под публикацией звезды.

"Как похорошел Гарик при Катерине";

"Роз Сябитов";

"На нашего Буншу похож";

"Бабушка Джокера";

"Лариса Гузеева отказалась сниматься во второй части "Тёщи" и приходится играть самому", — писали фолловеры под постом комика.

Ранее Гарик Харламов показал, как проводит медовый месяц с Катериной Ковальчук.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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