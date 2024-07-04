Гарик Харламов показал пробы с российского "Джокера": как похорошел Гарик при Катерине

Звезда Comedy Club Гарик Харламов опубликовал фотографии с кастинга на фильм "Джокер".
Гарик Харламов опубликовал в "Инстаграме"* фото с ярко накрашенными губами и в парике. Комик объяснил свой столь необычный внешний вид.
"Кастинг на сериал "Джокер" на канале ТВ-3 мистический. Пробы грима. Проект закрыли уже. И всех, кто его хотел делать, тоже закрыли", — написал под снимком юморист.
Подписчики Харламова поупражнялись в остроумии под публикацией звезды.
"Как похорошел Гарик при Катерине";
"Роз Сябитов";
"На нашего Буншу похож";
"Бабушка Джокера";
"Лариса Гузеева отказалась сниматься во второй части "Тёщи" и приходится играть самому", — писали фолловеры под постом комика.
Ранее Гарик Харламов показал, как проводит медовый месяц с Катериной Ковальчук.
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