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Похорошевший Михаил Галустян оставил семью и улетел из России: юморист отправился в Колумбию

Михаил Галустян сообщил об отъезде из России

1:12
Шоу-бизнес

Михаил Галустян недавно удивил своих поклонников значительным преображением. Шоумен похудел, набрал мышечную массу, подстригся и сбрил бороду.

Михаил Галустян сообщил об отъезде из России
Фото: Telegram-канал Михаила Галустяна

Он активно делится своими достижениями в соцсетях, публикуя множество фото и видео, на которых демонстрирует свою новую внешность. Эти изменения вызвали слухи среди фанатов о том, что у Михаила могла появиться новая любовь, что стало причиной его преобразования.

В дополнение к этим слухам, Михаил улетел из России в Колумбию, оставив жену Викторию и двух дочерей, Эстеллу и Элину. Он обратился к своим подписчикам:

"Джунгли зовут. Не теряйте, скоро вернусь"

Это сообщение добавило интриги и спровоцировало дальнейшие обсуждения его личной жизни.

Тем не менее, его жена Виктория, с которой Михаил счастлив уже почти 20 лет, решила прервать молчание и разъяснить ситуацию. Она поддержала мужа, опубликовав комментарий под его снимком из Колумбии:

"Мой красавчик!"

Ранее сообщалось, что Егор Крид проиграл суд "Лиге безопасного Интернета".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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