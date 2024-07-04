Похорошевший Михаил Галустян оставил семью и улетел из России: юморист отправился в Колумбию

Михаил Галустян сообщил об отъезде из России

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Михаил Галустян недавно удивил своих поклонников значительным преображением. Шоумен похудел, набрал мышечную массу, подстригся и сбрил бороду.

Фото: Telegram-канал Михаила Галустяна

Он активно делится своими достижениями в соцсетях, публикуя множество фото и видео, на которых демонстрирует свою новую внешность. Эти изменения вызвали слухи среди фанатов о том, что у Михаила могла появиться новая любовь, что стало причиной его преобразования.

В дополнение к этим слухам, Михаил улетел из России в Колумбию, оставив жену Викторию и двух дочерей, Эстеллу и Элину. Он обратился к своим подписчикам:

"Джунгли зовут. Не теряйте, скоро вернусь"

Это сообщение добавило интриги и спровоцировало дальнейшие обсуждения его личной жизни.

Тем не менее, его жена Виктория, с которой Михаил счастлив уже почти 20 лет, решила прервать молчание и разъяснить ситуацию. Она поддержала мужа, опубликовав комментарий под его снимком из Колумбии:

"Мой красавчик!"

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