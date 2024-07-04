Певица Слава купила автомобиль класса люкс за баснословную сумму: "Сбылась мечта идиота"

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, приобрела супер дорогой автомобиль.
Певица Слава знает толк в хороших автомобилях. Она периодически покупает себе завидные машины.
На этот раз артистка похвасталась покупкой внедорожника Ford Raptor серебристого цвета за 34 миллиона рублей. Ради покупки мечты звезда приехала в Санкт-Петербург.
"Сбылась мечта идиота! Господи, она такая огромная, такая красивая. Я поеду сейчас на нём", — заявила Слава в социальных сетях, не в силах сдержать свой восторг.
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