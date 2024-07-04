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Певица Слава купила автомобиль класса люкс за баснословную сумму: "Сбылась мечта идиота"

Певица Слава похвасталась автомобилем за 34 млн рублей

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Шоу-бизнес

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, приобрела супер дорогой автомобиль.

Певица Слава похвасталась автомобилем за 34 млн рублей
Фото: https://vk.com/slava_official_club by ВК-аккаунт певицы Славы is licensed under public doman

Певица Слава знает толк в хороших автомобилях. Она периодически покупает себе завидные машины.

На этот раз артистка похвасталась покупкой внедорожника Ford Raptor серебристого цвета за 34 миллиона рублей. Ради покупки мечты звезда приехала в Санкт-Петербург.

"Сбылась мечта идиота! Господи, она такая огромная, такая красивая. Я поеду сейчас на нём", — заявила Слава в социальных сетях, не в силах сдержать свой восторг.

Ранее рэпер Тимати приобрёл "неприлично роскошный" автомобиль более чем за 65 миллионов рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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