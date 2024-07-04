Блогер Заворовская пристыдила певицу Алсу: наблюдать, как она позорится, выше моих сил

Блогер Екатерина Заворовская объяснила, что ей не нравится в поведении певицы Алсу, которая разводится с мужем.
Заворовской поведение певицы Алсу кажется неправильным. Она считает поступки исполнительницы хита "Зимний сон" недостаточно умными.
Блогер уверена, что Алсу не стоит обращать внимание на любовниц мужа, так как всю ответственность несёт супруг певицы, бизнесмен Ян Абрамов.
"Поэтому наблюдать, как Алсу позорится, выше моих сил. Решетова в этой ситуации выглядит гораздо более достойно. Хотя, по идее, должно быть наоборот", — выразила своё мнение Заворовская.
Ранее психолог Вероника Степанова дала неожиданный совет певице Алсу. Она призвала звезду поменять своё поведение.
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