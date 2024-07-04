Дети Арбениной удивили друзей певицы на её дне рождения: изменились до неузнаваемости

Певица Диана Арбенина отмечает 50-летний юбилей и в честь этого события приняла участие в съёмках документального фильма о себе.
На премьеру фильма она пришла вместе с детьми и мамой, что сделало это событие особенным. Мероприятие, проходившее в кинотеатре под открытым небом, собрало множество звездных гостей и поклонников Арбениной.
Главное внимание на мероприятии, конечно же, было приковано к самой Диане Арбениной. Она вышла в пресс-зону и пригласила на сцену своих детей — сына Артема и дочь Марту. Зрители с трудом узнали детей певицы, так как они заметно подросли. Марта, которая занимается футболом, произвела впечатление своей спортивной формой, сообщает "Московский Комсомолец".
Перед началом показа фильма Арбенина дала небольшой концерт, а затем на сцену вышла её мама с кинохлопушкой, что вызвало волну эмоций у присутствующих. Мама певицы немного нервничала, но её шутка о выпитом алкоголе вызвала смех и аплодисменты.
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