Оксана Самойлова пристыдила дочь за накладные груди: "Обычный день Леи"

Дочь Оксаны Самойловой нацепила накладные груди

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова удивилась тому, что её дочь Лея увеличила себе груди с помощью шариков с водой.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором застала свою девятилетнюю дочь врасплох. Девочка красовалась с огромной грудью под футболкой.

Наследница Самойлова и рэпера Джигана стыдливо прятала красоту руками, однако мать снимала убойный домашний контент.

"Обычный день Леи. Зачем?" — сказала за кадром поражённая мать.

Сын Самойловой Давид быстро вывел сестру на чистую воду, показав, что под одеждой сестры скрываются надувные шары с водой.

Интернет-пользователи отметили, что блогеру не стоит удивляться, так как её дочь берёт пример с неё.

Ранее Самойлова показала, как её дочь Лея самостоятельно отстригла себе чёлку.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской