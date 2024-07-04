Оксана Самойлова пристыдила дочь за накладные груди: "Обычный день Леи"

Блогер Оксана Самойлова удивилась тому, что её дочь Лея увеличила себе груди с помощью шариков с водой.
Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором застала свою девятилетнюю дочь врасплох. Девочка красовалась с огромной грудью под футболкой.
Наследница Самойлова и рэпера Джигана стыдливо прятала красоту руками, однако мать снимала убойный домашний контент.
"Обычный день Леи. Зачем?" — сказала за кадром поражённая мать.
Сын Самойловой Давид быстро вывел сестру на чистую воду, показав, что под одеждой сестры скрываются надувные шары с водой.
Интернет-пользователи отметили, что блогеру не стоит удивляться, так как её дочь берёт пример с неё.
Ранее Самойлова показала, как её дочь Лея самостоятельно отстригла себе чёлку.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота