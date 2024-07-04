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Оксана Самойлова пристыдила дочь за накладные груди: "Обычный день Леи"

Дочь Оксаны Самойловой нацепила накладные груди

1:03
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова удивилась тому, что её дочь Лея увеличила себе груди с помощью шариков с водой.

Дочь Оксаны Самойловой нацепила накладные груди
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором застала свою девятилетнюю дочь врасплох. Девочка красовалась с огромной грудью под футболкой.

Наследница Самойлова и рэпера Джигана стыдливо прятала красоту руками, однако мать снимала убойный домашний контент.

"Обычный день Леи. Зачем?" — сказала за кадром поражённая мать.

Сын Самойловой Давид быстро вывел сестру на чистую воду, показав, что под одеждой сестры скрываются надувные шары с водой.

Интернет-пользователи отметили, что блогеру не стоит удивляться, так как её дочь берёт пример с неё.

Ранее Самойлова показала, как её дочь Лея самостоятельно отстригла себе чёлку.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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