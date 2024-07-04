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Алла Пугачёва на грани развода с Галкиным*: известный шоумен дал совет Примадонне

Стас Барецкий заявил о разладе в семье Аллы Пугачёвой

1:12
Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий сообщил, что певица Алла Пугачёва прекратила общение с семьей из-за разлада с мужем, юмористом-иноагентом Максимом Галкиным*.

Стас Барецкий заявил о разладе в семье Аллы Пугачёвой
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Чернавский, CC BY-SA 3.0

Барецкий пояснил, что он посоветовал Примадонне временно не общаться с родственниками, чтобы избежать дополнительного стресса на фоне семейного конфликта.

Барецкий подчеркнул, что такие периоды требуют тишины и спокойствия, и отметил, что певица прекратила контакты как с детьми, так и со взрослыми внуками. Он также выразил мнение, что в результате разлада могут возникнуть многочисленные юридические вопросы.

По словам шоумена, Пугачёва является инициатором разрыва, тогда как Галкин* препятствует разводу. Барецкий добавил, что в семье Пугачёвой все родственники настроены против возможного развода звездной пары, что, возможно, вызывает у нее чувство обиды из-за отсутствия поддержки со стороны близких. Поэтому временное прекращение общения с родственниками является, по мнению Барецкого, правильным решением для неё.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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