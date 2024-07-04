Бородина разозлилась на фанатов из-за слухов о беременности: выпирающий живот удивил подписчиков

Ксения Бородина дала совет фанатам на фоне слухов о беременности

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина недавно опубликовала видео, на котором она в черном платье переходит дорогу с подругой под песню "Плохая девочка".

Фото: Социальные сети Ксении Бородиной

Подписчики сразу начали распространять слухи о её возможной третьей беременности, что вызвало бурную реакцию звезды. Ксения эмоционально ответила, возмущаясь, что люди в социальных сетях лишают публичных личностей права на человеческие изъяны и несовершенства. Она подчеркнула, что ей важно видеть труд человека над своим телом и самопринятие, а не внешние недостатки.

Бородина призвала к саморазвитию и фильтрации негативных комментариев, отмечая, что через терапию научилась любить себя.