Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно знать, чтобы позаботиться о пожилой собаке
В музее выставили золотой пояс из древнего города Ани
Как продлить срок службы автомобиля: три ключевых правила
Действенные методы защиты урожая кукурузы
МОК допустил пловца Сомова к участию в Олимпиаде в Париже
Как избавиться от отеков без косметики: советы и рецепты
Новые правила финансирования программы расселения озвучены
Стас Барецкий заявил о разладе в семье Аллы Пугачёвой
Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами
Бородина разозлилась на фанатов из-за слухов о беременности: выпирающий живот удивил подписчиков

Ксения Бородина дала совет фанатам на фоне слухов о беременности

0:43
Шоу-бизнес

Ксения Бородина недавно опубликовала видео, на котором она в черном платье переходит дорогу с подругой под песню "Плохая девочка".

Ксения Бородина дала совет фанатам на фоне слухов о беременности
Фото: Социальные сети Ксении Бородиной

Подписчики сразу начали распространять слухи о её возможной третьей беременности, что вызвало бурную реакцию звезды. Ксения эмоционально ответила, возмущаясь, что люди в социальных сетях лишают публичных личностей права на человеческие изъяны и несовершенства. Она подчеркнула, что ей важно видеть труд человека над своим телом и самопринятие, а не внешние недостатки.

Бородина призвала к саморазвитию и фильтрации негативных комментариев, отмечая, что через терапию научилась любить себя.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Последние материалы
Как избавиться от отеков без косметики: советы и рецепты
Новые правила финансирования программы расселения озвучены
Стас Барецкий заявил о разладе в семье Аллы Пугачёвой
Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами
Как игры жанра шутер и слэшер улучшают зрительные способности: последние исследования
Вратарь Эдерсон может перейти в "Аль-Наср"
Александр Домогаров-младший снял фильм про русского Хатико
Как охладить квартиру без кондиционера
11 человек обвиняются в страховом мошенничестве: ущерб более 5 млн рублей
Делимся секретом невербального общения с кошками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников