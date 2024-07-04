Шаман рассказал о своих проблемах со здоровьем: трудно выступать

Шаман открыл правду о своих проблемах со слухом с детства

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, раскрыл свои давние проблемы со слухом. В интервью изданию VOICE артист рассказал, что с детства страдает от недостаточно острого слуха, начиная с двух-трех лет после перенесенного отита.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Эти проблемы остаются с ним до сих пор, но он научился с ними жить. Дронов часто переспрашивал учителей в школе и до сих пор испытывает сложности. Несмотря на это, он активно участвует в светских мероприятиях и крупных концертах.

Недавно Shaman посвятил песню "Встанем" погибшим в терактах в Дербенте и Махачкале, а также жертвам ракетного удара в Севастополе. Песня была исполнена на открытии молодежного форума "Утро".