Шаман рассказал о своих проблемах со здоровьем: трудно выступать

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, раскрыл свои давние проблемы со слухом. В интервью изданию VOICE артист рассказал, что с детства страдает от недостаточно острого слуха, начиная с двух-трех лет после перенесенного отита.
Эти проблемы остаются с ним до сих пор, но он научился с ними жить. Дронов часто переспрашивал учителей в школе и до сих пор испытывает сложности. Несмотря на это, он активно участвует в светских мероприятиях и крупных концертах.
Недавно Shaman посвятил песню "Встанем" погибшим в терактах в Дербенте и Махачкале, а также жертвам ракетного удара в Севастополе. Песня была исполнена на открытии молодежного форума "Утро".