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Диана Арбенина рассказала о трагедии в семейной жизни

Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей

0:43
Шоу-бизнес

Лидер российской рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в документальном фильме "Арбенина", премьера которого состоялась 2 июля, призналась, что отец ее двойняшек Артема и Марты умер.

Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей
Фото: Wikipedia by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Она посчитала своим долгом сообщить об этом детям. Личность отца и обстоятельства его смерти остаются неизвестными. Арбенина родила детей 13 лет назад в США, скрывая свою беременность.

В марте Арбенина была замечена на приеме у онколога в Москве из-за проблем со здоровьем. После тщательного обследования певица была несколько встревожена результатами, но серьезных причин для беспокойства, предположительно, нет.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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