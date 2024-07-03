Диана Арбенина рассказала о трагедии в семейной жизни

Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер российской рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в документальном фильме "Арбенина", премьера которого состоялась 2 июля, призналась, что отец ее двойняшек Артема и Марты умер.

Фото: Wikipedia by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Она посчитала своим долгом сообщить об этом детям. Личность отца и обстоятельства его смерти остаются неизвестными. Арбенина родила детей 13 лет назад в США, скрывая свою беременность.

В марте Арбенина была замечена на приеме у онколога в Москве из-за проблем со здоровьем. После тщательного обследования певица была несколько встревожена результатами, но серьезных причин для беспокойства, предположительно, нет.