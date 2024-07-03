Таисия Повалий: "Меня травили за правду о Майдане и Донбассе!"

Таисия Повалий рассказала о травле и своей позиции по украинскому конфликту

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В киноинтервью "Откровенно с Татаркой" певица Таисия Повалий рассказала о травле со стороны киевских властей из-за своей позиции по политическим событиям на Украине.

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Повалий не поддержала Майдан и Оранжевую революцию, за что ей и ее семье поступали угрозы, вынудившие нанять охрану. Она выразила мнение, что украинцам обещали европейские зарплаты и пенсии, но не объяснили необходимость работать для их достижения.

Певица поддержала жителей Донбасса и описала шок от событий 2 мая 2014 года в Одессе. Повалий считает, что российские военные защищают мир, и выразила желание провести концерт в Киеве после окончания конфликта.