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"Мы не можем его найти": отец Стаса Пьехи пропал в Литве

Певец Стас Пьеха сообщил о пропаже отца в Литве

0:48
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха в свежем интервью для YouTube-канал "FAMETIME TV" рассказал о пропаже отца Пятраса Герулиса в Литве.

Певец Стас Пьеха сообщил о пропаже отца в Литве
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Исполнитель узнал об исчезновении мужчины, когда тот перестал получать денежные переводы. По словам Пьехи, пока что им не удалось связаться с его родителем.

"Я не знаю, где он. Связывался с соседями, они тоже не в курсе. У отца есть сестра, но она живет в Америке и тоже ничего не знает. Сложно найти, это Литва. Мы наводили справки, но безрезультатно", — поделился артист.

Стас Пьеха практически не общался с отцом, но помогал ему финансово.

Ранее Юлия Савичева высказалась о женщинах, которым не изменяют.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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