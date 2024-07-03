"Мы не можем его найти": отец Стаса Пьехи пропал в Литве

Певец Стас Пьеха в свежем интервью для YouTube-канал "FAMETIME TV" рассказал о пропаже отца Пятраса Герулиса в Литве.
Исполнитель узнал об исчезновении мужчины, когда тот перестал получать денежные переводы. По словам Пьехи, пока что им не удалось связаться с его родителем.
"Я не знаю, где он. Связывался с соседями, они тоже не в курсе. У отца есть сестра, но она живет в Америке и тоже ничего не знает. Сложно найти, это Литва. Мы наводили справки, но безрезультатно", — поделился артист.
Стас Пьеха практически не общался с отцом, но помогал ему финансово.
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