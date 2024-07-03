Савичева на фоне развода Алсу высказалась о женщинах, которым изменяют мужчины

Певица Юлия Савичева заявила, что мужчины редко изменяют и уходят от женщин, которые уважают и любят себя. Её слова приводит Telegram-канал "Звездач".
На фоне новостей о том, что супруг артистки Алсу изменял ей с блогершей Анастасией Решетовой, исполнительница дала комментарий. Она отметила, что человек должен быть самодостаточным и уметь принимать себя.
"От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой", — пояснила Савичева.
Певица Алсу в свежем интервью призналась, что может долго терпеть ради семьи, но рано или поздно чаша переполняется.
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