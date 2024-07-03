Савичева на фоне развода Алсу высказалась о женщинах, которым изменяют мужчины

Певица Юлия Савичева заявила, что мужчины не изменяют самодостаточным женщинам

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева заявила, что мужчины редко изменяют и уходят от женщин, которые уважают и любят себя. Её слова приводит Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Dasha Manakova Easy Music, PDM

На фоне новостей о том, что супруг артистки Алсу изменял ей с блогершей Анастасией Решетовой, исполнительница дала комментарий. Она отметила, что человек должен быть самодостаточным и уметь принимать себя.

"От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой", — пояснила Савичева.

Певица Алсу в свежем интервью призналась, что может долго терпеть ради семьи, но рано или поздно чаша переполняется.

Ранее стало известно, при каком условии принц Гарри сможет вернуться в семью.