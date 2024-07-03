Верка Сердючка возвращается в Россию? Решение Данилко обсуждают многие

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, отказался выступать на концерте в поддержку Вооруженных сил Украины. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что это связано с размышлениями о возвращении к российскому зрителю, что может стать "запасным аэродромом" для артиста.
Рудченко отметил, что многие артисты, уехавшие из России, рассчитывали на большую популярность на Западе, но оказались ненужными. Данилко, продолжая исполнять русскоязычные песни, ведет себя осторожно и может рассматривать возможность вернуться к российской аудитории.
Ранее Сердючка отменил выступление на фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку ВСУ после скандала из-за русскоязычных песен, заявив, что не успеет адаптировать программу.