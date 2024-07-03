Верка Сердючка возвращается в Россию? Решение Данилко обсуждают многие

Андрей Данилко отказался от концерта в поддержку ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, отказался выступать на концерте в поддержку Вооруженных сил Украины. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что это связано с размышлениями о возвращении к российскому зрителю, что может стать "запасным аэродромом" для артиста.

Фото: Wikipedia by Alina Vozna, CC BY-SA 4.0

Рудченко отметил, что многие артисты, уехавшие из России, рассчитывали на большую популярность на Западе, но оказались ненужными. Данилко, продолжая исполнять русскоязычные песни, ведет себя осторожно и может рассматривать возможность вернуться к российской аудитории.

Ранее Сердючка отменил выступление на фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку ВСУ после скандала из-за русскоязычных песен, заявив, что не успеет адаптировать программу.