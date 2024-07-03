Бывший дворецкий короля назвал единственное условие, при котором принцу Гарри разрешат вернуться в семью

Бывший дворецкий посоветовал принцу Гарри извиниться для возвращения в семью

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бывший дворецкий Карла III Грант Харролд уверен, что принц Гарри сможет вернуться в королевскую семью, если принесёт публичные извинения за выход мемуаров «Запасной». Об этом пишет New York Post.

Фото: youtube.com by канал Культурный канал с Анастасией Сацюк, PDM

Харролд считает, что королевские особы смогут простить уехавшего наследника, если он сообщит, что находился в плохом положении.

Однако бывший дворецкий монарха предположил, что принц Гарри вряд ли соберётся извиняться.

Книга герцога Сассекского «Запасной» вышла 10 января 2023 года. В ней он рассказывает о своей жизни и критикует королевскую семью. Он написал о том, что именно Кейт Миддлтон и принц Уильям вынудили его надеть костюм нациста на Хэллоуин.

Принц Гарри вместе с женой, актрисой Меган Маркл проживает в США, где они воспитывают двоих детей.

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