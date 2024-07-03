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"Затёртая тема": Немоляева высказалась в адрес Пугачёвой

Актриса Немоляева призналась, что не хочет разговаривать про Пугачёву

Шоу-бизнес

Актриса Светлана Немоляева в беседе с "АиФ" призналась, что не хочет обсуждать певицу Аллу Пугачёву.

Актриса Немоляева призналась, что не хочет разговаривать про Пугачёву
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, PDM

Артистка отметила, что её поразили публичные разбирательства Аллы Пугачёвой и Стаса Михайлова. Немоляева считает, что исполнительнице удалось обидеть огромное количество русских людей.

"Что значит фраза "не собираются нормальные люди туда возвращаться"? По логике Пугачёвой получается, что у нас в России остались и живут ненормальные?" — задалась вопросами Светлана Немоляева.

Стас Михайлов после критики со стороны Аллы Пугачёвой пожелал ей здоровья.

Ранее стало известно, в каком размере Мэттью Перри оставил наследство.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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