Певица Анна Седокова рассказала о тяжёлом детстве в нищете: "До сих пор я выживаю"

Певица Анна Седокова пожаловалась на трудное детство

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Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вспомнила о тяжёлом периоде своего детства, когда её семья жила очень бедно.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Седокова рассказала, как непросто ей приходилось в детские годы.

"Я знаю, что такое бедность и выживание не понаслышке. Моя мама учительница. Папа нас оставил. Мы выживали как могли", — написала Анна в социальных сетях, отметив, что её родительница брала оплату за свой педагогический труд картофелем.

Певица отметила, что и после этого жизнь её не баловала. Более того, артистка отметила, что и сейчас бедствует.

"До сих пор я выживаю, как и 90% людей", — объяснила звезда, отметив, что из пучины бедствий и неблагополучия её спасали всегда добрые люди.

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