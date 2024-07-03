Певица Анна Седокова рассказала о тяжёлом детстве в нищете: "До сих пор я выживаю"

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Певица Анна Седокова пожаловалась на трудное детство

0:57
Шоу-бизнес

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вспомнила о тяжёлом периоде своего детства, когда её семья жила очень бедно.

Певица Анна Седокова пожаловалась на трудное детство
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Седокова рассказала, как непросто ей приходилось в детские годы.

"Я знаю, что такое бедность и выживание не понаслышке. Моя мама учительница. Папа нас оставил. Мы выживали как могли", — написала Анна в социальных сетях, отметив, что её родительница брала оплату за свой педагогический труд картофелем.

Певица отметила, что и после этого жизнь её не баловала. Более того, артистка отметила, что и сейчас бедствует.

"До сих пор я выживаю, как и 90% людей", — объяснила звезда, отметив, что из пучины бедствий и неблагополучия её спасали всегда добрые люди.

Ранее юрист Екатерина Гордон вспомнила об изменах мужа с певицей Анной Седоковой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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