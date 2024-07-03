Актёра Александра Панкратова-Чёрного экстренно доставили в реанимацию с поражением мозга

Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с поражением мозга

Актёру Александру Панкратову-Чёрному понадобилась срочная мединская помощь.

Фото: https://vk.com/club28538312 by ВК-аккаунт Александра Панкратова-Чёрного is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал Mash, 74-летний Александр Панкратов-Чёрный попал в реанимацию.

У звезды фильма "Где находится нофелет?" в медучреждении диагностировали поражение сосудов головного мозга. Недомогание народного артиста России вызывано аномально-жаркой погодой в столице.

По предварительным данным, у актёра выявили также скопление жидкости в головном мозге и признаки атрофии.

Ранее сообщалось, что Панкратова-Черного обвинили в неадекватности и сняли с авиарейса.