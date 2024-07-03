Актёра Александра Панкратова-Чёрного экстренно доставили в реанимацию с поражением мозга

Актёру Александру Панкратову-Чёрному понадобилась срочная мединская помощь.
Как сообщает Telegram-канал Mash, 74-летний Александр Панкратов-Чёрный попал в реанимацию.
У звезды фильма "Где находится нофелет?" в медучреждении диагностировали поражение сосудов головного мозга. Недомогание народного артиста России вызывано аномально-жаркой погодой в столице.
По предварительным данным, у актёра выявили также скопление жидкости в головном мозге и признаки атрофии.
Ранее сообщалось, что Панкратова-Черного обвинили в неадекватности и сняли с авиарейса.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.