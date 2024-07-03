Баснословные цифры: стала известна реальная сумма наследства Мэттью Перри

Актёр Мэттью Перри оставил больше 120 миллионов долларов наследства

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудский актёр Мэттью Перри оставил после смерти свыше 120 миллионов долларов наследства. Об этом пишет Radar Online.

Фото: youtube.com by канал Теперь я Знаю, PDM

Изначально имущество и сбережения звезды сериала "Друзья" оценивались лишь в миллион долларов, затем в полтора миллиона. Однако недавно выяснилось, согласно финансовым документам, что личное состояние актёра намного больше.

Сумму в размере 120 миллионов долларов (10 миллиардов рублей) обнаружили на счету трастового фонда Перри. Его бенефициарами являются родители актёра, его сестра и бывшая возлюбленная.

Также Мэттью Перри ежегодно получал 20 миллионов долларов в качестве остаточных доходов за съёмки в 10 сезонах "Друзей".

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