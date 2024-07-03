Певица Анна Седокова ответила на нападки провокационными фотографиями

Певица Анна Седокова отреагировала на критику

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова прокомментировала ситуацию, в которой все против неё ополчились.

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/ by Инстаграм Анны Седоковой is licensed under public doman

Анну Седокову на шоу "Выжить в Дубае" представили эдакой хищницей, которая покушается на чужих мужчин. Певицу подвергли ожесточённым нападкам.

Звезда в ответ на критику разместила в "Инстаграме"* провокационные снимки. На фото знаменитость предстала в открытом наряде из красной латексной кожи и с вызывающим декольте.

Фото она сопроводила философскими размышлениями. Певица отметила, что зло не должно пройти дальше вас, несмотря на несправедливые обиды. Она посоветовала не распространять негатив дальше, поставив точку в неприятной истории.

Ранее Екатерина Гордон заявила, что Анна Седокова крутила роман с её мужем во время её беременности.

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