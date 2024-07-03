"Это факт": лечившаяся от анорексии Алёна Шишкова ответила на критику в излишней худобе

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова в личном блоге ответила на критику в связи с излишней худобой. Она пояснила, что ей не хватает мышечной массы.
Модель в настоящее время отдыхает в Турции, откуда активно делится фото и видео с поклонниками. На слова интернет-пользователей о том, что она снова сильно похудела, Шишкова заверила, что питается нормально.
"Хочу сказать, что я ем очень много. Со своей конституцией и метаболизмом я, к сожалению, сделать ничего не могу", — добавила Алёна Шишкова.
Она отметила, что после перенесённых операций не занимается спортом.
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