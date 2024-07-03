"Это факт": лечившаяся от анорексии Алёна Шишкова ответила на критику в излишней худобе

Экс-возлюбленная Тимати Шишкова ответила на критику в излишней худобе

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова в личном блоге ответила на критику в связи с излишней худобой. Она пояснила, что ей не хватает мышечной массы.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

Модель в настоящее время отдыхает в Турции, откуда активно делится фото и видео с поклонниками. На слова интернет-пользователей о том, что она снова сильно похудела, Шишкова заверила, что питается нормально.

"Хочу сказать, что я ем очень много. Со своей конституцией и метаболизмом я, к сожалению, сделать ничего не могу", — добавила Алёна Шишкова.

Она отметила, что после перенесённых операций не занимается спортом.

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