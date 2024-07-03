"Она выглядела счастливой": звезду "Гарри Поттера" застукали с новым бойфрендом

Британская актриса Эмма Уотсон была замечена в компании с новым бойфрендом. Её фотографии опубликовал The Sun.
Журналистам удалось сфотографировать артистку, когда она находилась в Оксфорде. С кем встречается в настоящее время звезда "Гарри Поттера" неизвестно, однако их застукали за поцелуем.
"Она выглядела невероятно счастливой — как будто её ничего не беспокоило. Охрана погрузила ее чемоданы в багажник чёрного Range Rover, и она попрощалась", — рассказал инсайдер издания.
В честь своего 34-летия Эмма Уотсон опубликовала провокационные снимки, на одном кадре она предстала без бюстгальтера.
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