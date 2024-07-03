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"Она выглядела счастливой": звезду "Гарри Поттера" застукали с новым бойфрендом

Актрису Эмму Уотсон засняли за поцелуем с новым бойфрендом

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Шоу-бизнес

Британская актриса Эмма Уотсон была замечена в компании с новым бойфрендом. Её фотографии опубликовал The Sun.

Актрису Эмму Уотсон засняли за поцелуем с новым бойфрендом
Фото: youtube.com by канал Vogue, PDM

Журналистам удалось сфотографировать артистку, когда она находилась в Оксфорде. С кем встречается в настоящее время звезда "Гарри Поттера" неизвестно, однако их застукали за поцелуем.

"Она выглядела невероятно счастливой — как будто её ничего не беспокоило. Охрана погрузила ее чемоданы в багажник чёрного Range Rover, и она попрощалась", — рассказал инсайдер издания.

В честь своего 34-летия Эмма Уотсон опубликовала провокационные снимки, на одном кадре она предстала без бюстгальтера.

Ранее Сьюки Уотерхаус рассказала о сравнениях с Ириной Шейк.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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