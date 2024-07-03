Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения

Супруга бывшему мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова посетила отделение акушерства и заинтриговала подписчиков.
Жена Омарова Валерия разместила в социальных сетях видео. Она обратилась к подписчикам в "Инстаграме"* со словами благодарности за то, что фолловеры очень хорошо отреагировали на её первое видео.
За спиной у певицы Валерии красовалась табличка со словами: "Приёмное отделение акушерства".
Это навело интернет-пользователей на мысль о том, что Валерия, которая недавно вышла замуж за Омарова, ждёт ребёнка.
Ранее сообщалось, что новоиспечённую супругу Курбана Омарова подозревают в беременности.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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