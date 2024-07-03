"Это колоссальное горе": Сьюки Уотерхаус с трудом пережила сравнения с Ириной Шейк

Актриса Сьюки Уотерхаус болезненно переживала сравнения с моделью Ириной Шейк

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британская актриса Сьюки Уотерхаус призналась, что её травмировали сравнения с моделью Ириной Шейк, к которой ушёл её бывший возлюбленный, голливудский актёр Брэдли Купер.

Фото: youtube.com by канал Vogue, PDM

Сьюки Уотерхаус и Брэдли Купер состояли в отношениях два года, а затем артист расстался с избранницей ради российской модели Ирины Шейк. Нынешняя возлюбленная Роберта Паттинсона признаётся, что бесконечные сравнения со звездой подиумов причиняли боль.

"Это было колоссальное горе. Какое-то время я была в депрессии. Ты постоянно читаешь о том, насколько красивее новая подружка или что-то в этом роде. Это звучит глупо, но, когда ты на самом деле человек, у которого разбито сердце, это очень тяжело", — добавила Сьюки.

В этом году Сьюки Уотерхаус родила дочь от избранника, отношения с которым назвала здоровыми.

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