Беременную Марию Погребняк заподозрили в накладном животе после кадров в купальнике

Блогер Мария Погребняк, которая ждёт ребёнка, опубликовала видео в купальнике и нарвалась на хейт.
Беременная Погребняк опубликовала в социальных сетях кадры с морского побережья Турции. Чересчур подозрительные интернет-пользователи решили, что блогер носит накладной живот, чтобы имитировать беременность.
"Живот накладной, а все верят";
"В мае вообще животика не было видно, а через месяц такой большой";
"Реально беременна, а я думала накладной живот", — писали фолловеры под постом Марии.
Ранее Мария Погребняк назвала имя крёстной матери для будущего малыша. Для этой роли она выбрала Ольгу Бузову, которая сама задумалась о том, чтобы испытать счастье материнства.
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