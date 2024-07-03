Беременную Марию Погребняк заподозрили в накладном животе после кадров в купальнике

Блогер Мария Погребняк, которая ждёт ребёнка, опубликовала видео в купальнике и нарвалась на хейт.

Беременная Погребняк опубликовала в социальных сетях кадры с морского побережья Турции. Чересчур подозрительные интернет-пользователи решили, что блогер носит накладной живот, чтобы имитировать беременность.

"Живот накладной, а все верят";

"В мае вообще животика не было видно, а через месяц такой большой";

"Реально беременна, а я думала накладной живот", — писали фолловеры под постом Марии.