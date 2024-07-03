"Никогда не озвучивал": певец Шаман рассказал о проблемах со здоровьем после перенесённой в детстве болезни

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, в беседе с VOICE признался, что с детства плохо слышит, так как в раннем возрасте перенёс отит.
Он пояснил, что о проблемах со здоровьем знают далеко не все, так как он никогда их не озвучивал.
"С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель", — рассказал исполнитель.
Шаман отметил, что страдает из-за отсутствия острого слуха лет с 2-3, так как переболел отитом.
В настоящее время артист считает это свой особенностью, так как научился с этим жить и работать.
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