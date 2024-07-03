"Как я долго тебя ждала!": звезда "Холопа" впервые показала второго супруга

Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева в личном блоге поздравила второго супруга Евгения с днём рождения. Она впервые рассекретила внешность возлюбленного.
Бизнесмен отмечает своё 37-летие, по этому поводу артистка написала ему трогательное поздравление в соцсетях.
"С днём рождения, моя любовь! Как я долго тебя ждала и с каждым днём люблю все сильнее!" — отметила Дибцева.
Актриса подарила избраннику воздушные шары и торт, который украшали фигурки с ёлками, ракетой, медведем, пакетом из ЦУМа и уменьшенной копией именинника.
Ольга Дибцева вышла замуж во второй раз через полгода после развода с Романом Бочаровым, от которого родила дочь Серафиму. Нынешнему избраннику актриса также подарила наследницу.
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