Жена Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своей нелёгкой жизни

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, как непросто ей живётся.
Брухунова записала несколько видео в "Инстаграме"*. Жена юморист отметила, что до сих пор испытывает на себе негатив со стороны недоброжелательно настроенных людей. Она объяснила, что постоянно подвергается травле и абьюзу.
Она вспомнила о тех временах, когда её фотография не сходила с обложек самых "зашкварных" изданий.
Жена Петросяна отметила, что не соглашается приходить на интервью к блогерам-миллионникам, так как уверена, что весь разговор будет сведён к её личной жизни.
Брухунова подчеркнула, что трудности её не сломили, так как она после всех испытаний она обрела крепость духа.
Ранее Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.