Жена Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своей нелёгкой жизни

Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю и абьюз

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, как непросто ей живётся.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Брухунова записала несколько видео в "Инстаграме"*. Жена юморист отметила, что до сих пор испытывает на себе негатив со стороны недоброжелательно настроенных людей. Она объяснила, что постоянно подвергается травле и абьюзу.

Она вспомнила о тех временах, когда её фотография не сходила с обложек самых "зашкварных" изданий.

Жена Петросяна отметила, что не соглашается приходить на интервью к блогерам-миллионникам, так как уверена, что весь разговор будет сведён к её личной жизни.

Брухунова подчеркнула, что трудности её не сломили, так как она после всех испытаний она обрела крепость духа.

Ранее Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом.

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