"Родилась в рубашке": пережившая внематочную беременность Таисия Повалий рассказала о спасении врачами

Певица Таисия Повалий в интервью для YouTube-канала Tatarka FM призналась, что однажды из-за внематочной беременности оказалась на грани смерти.
По её словам, она решила себе сделать укол, провоцирующий выкидыш. После него ей стало становиться только хуже. В итоге она упала в обморок, а очнулась уже в больнице.
Артистка вспомнила, что тогда врач ей сказал: "Девочка моя, ты родилась в рубашке. Ещё бы два часа, и мы бы тебя не спасли". Выяснилось, что у Повалий была внематочная беременность, которая угрожает жизни женщины.
Таисия Повалий призналась, что после первой беременности и рождения сына Дениса, была беременна ещё несколько раз, но выбрала для себя иной путь.
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