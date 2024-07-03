Юрий Бардаш рассказал, почему решил получить российское гражданство

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш в беседе с ТАСС отметил, что решил получить российское гражданство из-за того, что вырос в советской семье.
Артист пояснил, что впитал в себя культурный код русского человека и русские традиции. Он заверил, что даже не рассматривал для себя другие варианты, кроме как жить в России.
Бардаш некоторое время прожил в Европе и два года находился в США, однако не смог там найти счастья. За рубежом, по его словам, мигранты буквально не знают, куда приткнуться. Музыкант решил, что сможет принести пользу "дома".
Юрий Бардаш получил российский паспорт в конце января.
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