Юрий Бардаш рассказал, почему решил получить российское гражданство

Продюсер Юрий Бардаш получил российское гражданство из-за русских традиций

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Музыкальный продюсер Юрий Бардаш в беседе с ТАСС отметил, что решил получить российское гражданство из-за того, что вырос в советской семье.

Фото: youtube.com by канал ТАК СКАЗАТЬ, PDM

Артист пояснил, что впитал в себя культурный код русского человека и русские традиции. Он заверил, что даже не рассматривал для себя другие варианты, кроме как жить в России.

Бардаш некоторое время прожил в Европе и два года находился в США, однако не смог там найти счастья. За рубежом, по его словам, мигранты буквально не знают, куда приткнуться. Музыкант решил, что сможет принести пользу "дома".

Юрий Бардаш получил российский паспорт в конце января.

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