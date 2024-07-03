"Гений в стране только я": Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы

Отар Кушанашвили написал из больницы о "бесконечном дне битвы за выживание"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Отар Кушанашвили в личном Telegram-канале признался, что переживает бесконечный день битвы за выживание.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Он пояснил, что понятие гения никак не связано с беспечностью.

"Моя беспечность привела к тому, что я едва-едва восстанавливаюсь. Вы не гении. Гений в стране только я, но это не спасло меня. Пожалуйста, не будьте беспечными", — заявил телеведущий.

Мужчина назвал себя сильным духом человеком, так как продолжает улыбаться, даже по 300 раз слушая от врачей слово "онкология".

Отар Кушанашвили перенёс две операции, сообщается, что ему предстоит ещё несколько операций.

Ранее стало известно, что Пётр Чернышёв смог удвоить выручку своей спортивной школы.