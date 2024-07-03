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Вдовец Анастасии Заворотнюк увеличил в два раза выручку своей спортивной школы

Фигурист Пётр Чернышёв смог удвоить выручку своей школы фигурного катания

1:04
Шоу-бизнес

Выручка спортивного учреждения "Школа Петра Чернышёва" составила 116 млн рублей за прошлый год. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Фигурист Пётр Чернышёв смог удвоить выручку своей школы фигурного катания
Фото: youtube.com by канал сергей семёнов, PDM

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк руководит и владеет половиной от общей доли компании с 2012 года. Было известно о финансовых трудностях школы, но в прошлом году спортсмену удалось удвоить выручку бизнеса. Помимо этого, возросла и прибыль — с 1,5 млн до 3,1 млн рублей.

В июне стало известно, что покойная Анастасия Заворотнюк должна ФНС 140 тысяч рублей. Налоговый долг был обнаружен у ИП актрисы, которое закрыли ещё в сентябре 2023 года.

Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком мозга.

Ранее Виктория и Дэвид Бекхэм отправились на прогулку накануне важного события.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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