Он с голым торсом, она в шляпе: Виктория и Дэвид Бекхэм провели время на яхте накануне важного события

Виктория и Дэвид Бекхэм отдохнули на яхте накануне 25-летней годовщины свадьбы

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитая семейная пара Виктория и Дэвид Бекхэм 4 июля отметят 25-летие со дня свадьбы. Накануне важного события они решили провести выходные на Сардинии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграмм, PDM

Папарацци удалось заметить знаменитостей загорающими на борту яхты. Так, экс-футболист остался в одних плавках, чтобы искупаться. Виктория предпочла остаться на палубе, отдыхая и загорая в широкополой шляпе.

Компанию супругам составил их 21-летний сын Ромео, недавно расставшийся с девушкой.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. Вместе они воспитывают четверых детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер.

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