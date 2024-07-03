Он с голым торсом, она в шляпе: Виктория и Дэвид Бекхэм провели время на яхте накануне важного события

Знаменитая семейная пара Виктория и Дэвид Бекхэм 4 июля отметят 25-летие со дня свадьбы. Накануне важного события они решили провести выходные на Сардинии.
Папарацци удалось заметить знаменитостей загорающими на борту яхты. Так, экс-футболист остался в одних плавках, чтобы искупаться. Виктория предпочла остаться на палубе, отдыхая и загорая в широкополой шляпе.
Компанию супругам составил их 21-летний сын Ромео, недавно расставшийся с девушкой.
Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. Вместе они воспитывают четверых детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер.
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