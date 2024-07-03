"Мы всегда рядом": Эмин Агаларов трогательно обратился к бывшей жене

Певец Эмин Агаларов обратился к бывшей жене Лейле Алиевой в день её рождения и поблагодарил за поддержку и детей.
Артист пожелал 39-летней имениннице здоровья, счастья и тепла.
"Спасибо тебе за наших детей, за твою заботу, внимание и поддержку во всем. Будь счастлива, а мы всегда рядом", — заявил исполнитель.
Он сопроводил поздравление редкими кадрами с бывшей женой, которые были сделаны во время брака и после.
Эмин Агаларов и Лейла Алиева прожили вместе девять лет, за это время у них родились близнецы Али и Микаил, а также дочь Амина.
Ранее Татьяна Брухунова рассказала, почему не собирается нанимать стилиста.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.