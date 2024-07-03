"Мы всегда рядом": Эмин Агаларов трогательно обратился к бывшей жене

Эмин Агаларов поблагодарил бывшую жену за поддержку в день её рождения

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Эмин Агаларов обратился к бывшей жене Лейле Алиевой в день её рождения и поблагодарил за поддержку и детей.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Артист пожелал 39-летней имениннице здоровья, счастья и тепла.

"Спасибо тебе за наших детей, за твою заботу, внимание и поддержку во всем. Будь счастлива, а мы всегда рядом", — заявил исполнитель.

Он сопроводил поздравление редкими кадрами с бывшей женой, которые были сделаны во время брака и после.

Эмин Агаларов и Лейла Алиева прожили вместе девять лет, за это время у них родились близнецы Али и Микаил, а также дочь Амина.

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