"Ни один стилист не выдержит такой травли": Брухунова высказалась про критику внешнего вида

Татьяна Брухунова заявила, что не собирается из-за критики нанимать стилиста

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на критику поклонников из-за внешнего вида и заявила, что не собирается нанимать стилиста.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм, PDM

Женщина подчеркнула, что писать негативные комментарии есть время только у тех, кто проживает скучную и неинтересную жизнь. Она уверена, что таких людей можно только пожалеть.

При этом Брухунова отметила, что её наряды и облик в целом на протяжении многих лет подвергаются "обсуждению, осуждению, троллингу, абьюзингу и другим недобрым словам".

"Я сама отвечаю за свой облик. Ни один стилист не выдержал бы такой травли, которую выдерживаю я", — заявила жена юмориста.

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в декабре 2019 года. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Вагана и дочь Матильду.

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