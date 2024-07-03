"Ни один стилист не выдержит такой травли": Брухунова высказалась про критику внешнего вида

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на критику поклонников из-за внешнего вида и заявила, что не собирается нанимать стилиста.
Женщина подчеркнула, что писать негативные комментарии есть время только у тех, кто проживает скучную и неинтересную жизнь. Она уверена, что таких людей можно только пожалеть.
При этом Брухунова отметила, что её наряды и облик в целом на протяжении многих лет подвергаются "обсуждению, осуждению, троллингу, абьюзингу и другим недобрым словам".
"Я сама отвечаю за свой облик. Ни один стилист не выдержал бы такой травли, которую выдерживаю я", — заявила жена юмориста.
Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в декабре 2019 года. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Вагана и дочь Матильду.
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