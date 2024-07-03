Стало известно, на кого подала заявление в полицию Анастасия Решетова на фоне скандала с певицей Алсу

Блогерша Анастасия Решетова подала в Главное управление МВД по городу Москве заявление о клевете на психолога Веронику Степанову. Об этом пишет Super со ссылкой на представителей экс-возлюбленной рэпера Тимати.
Так, источники, близкие к Решетовой, уверяют, что она не собирается вступать в публичный конфликт.
В заявлении Анастасия указывает на то, что сведения, опубликованные Степановой в личном Telegram-канале, характеризуют её как аморального человека.
"Степанова В. Ю., заведомо зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, умышленно распространила недостоверную и порочащую мою честь и достоинство информацию с целью популяризации своих социальных сетей, увеличения охвата аудитории", — пишет Решетова.
Известно, что в настоящее время Анастасия Решетова покинула Россию и отправилась в Турцию на несколько дней.
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