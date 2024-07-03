"Здесь зима": Кристина Орбакайте воссоединилась с семьёй в южноафриканской стране

Певица Кристина Орбакайте после гастрольного тура по городам Израиля отправилась в Перу, где воссоединилась с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.
Артистка опубликовала в личном блоге несколько кадров, на одном из которых запечатлена в компании супруга и наследницы.
"Перелетев через океан из Израиля, спустя сутки я уже в Перу. Наше лето продолжается в Лиме — здесь сейчас зима", — пояснила Кристина.
Стоит отметить, что все трое были тепло одеты из-за непогоды в южноафриканской стране. Также на фото обрезаны их ноги, так как прохожий не особо старался сделать качественный снимок.
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