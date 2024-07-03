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"Здесь зима": Кристина Орбакайте воссоединилась с семьёй в южноафриканской стране

Кристина Орбакайте покинула Израиль и отправилась в Перу с мужем и дочерью

Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте после гастрольного тура по городам Израиля отправилась в Перу, где воссоединилась с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.

Кристина Орбакайте покинула Израиль и отправилась в Перу с мужем и дочерью
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм, PDM

Артистка опубликовала в личном блоге несколько кадров, на одном из которых запечатлена в компании супруга и наследницы.

"Перелетев через океан из Израиля, спустя сутки я уже в Перу. Наше лето продолжается в Лиме — здесь сейчас зима", — пояснила Кристина.

Стоит отметить, что все трое были тепло одеты из-за непогоды в южноафриканской стране. Также на фото обрезаны их ноги, так как прохожий не особо старался сделать качественный снимок.

Ранее блогерша Юлия Гаврилина вышла на связь из больницы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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