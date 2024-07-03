"Слёзы идут без остановки": блогерша Гаврилина вышла на связь после операции

Блогерша Юлия Гаврилина в личном блоге опубликовала фото сразу же после операции. По её словам, всё прошло успешно.
Юлия Гаврилина решила пообщаться с поклонниками, хотя с трудом подбирала слова из-за действия лекарств.
"От наркоза я долго отходила. Ребят, я проспала всю ночь. Проснулась, попросила сходить со мной в магазин за продуктами, чтобы отметить по-человечески как-то это дело. Мне отказали, поэтому лежу. Слёзы идут без остановки, не то, чтобы мне грустно, они просто сами идут", — отметила девушка.
Она рассказала, что начала потихоньку приходить в себя, потому что до этого чувствовала себя как в бреду.
Для Гаврилиной текущая операция по исправлению носа стала второй. Первую ринопластику она сделала в 18 лет, так как в детстве упала с велосипеда и поранила нос.
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