"Слёзы идут без остановки": блогерша Гаврилина вышла на связь после операции

Блогерша Юлия Гаврилина показала лицо после повторной ринопластики

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Юлия Гаврилина в личном блоге опубликовала фото сразу же после операции. По её словам, всё прошло успешно.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Гаврилиной в Инстаграм, PDM

Юлия Гаврилина решила пообщаться с поклонниками, хотя с трудом подбирала слова из-за действия лекарств.

"От наркоза я долго отходила. Ребят, я проспала всю ночь. Проснулась, попросила сходить со мной в магазин за продуктами, чтобы отметить по-человечески как-то это дело. Мне отказали, поэтому лежу. Слёзы идут без остановки, не то, чтобы мне грустно, они просто сами идут", — отметила девушка.

Она рассказала, что начала потихоньку приходить в себя, потому что до этого чувствовала себя как в бреду.

Для Гаврилиной текущая операция по исправлению носа стала второй. Первую ринопластику она сделала в 18 лет, так как в детстве упала с велосипеда и поранила нос.

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