Неизлечимо больной экс-солистке "Ленинграда" предстоит операция по удалению опухоли

Певица и экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс в беседе с порталом "Страсти" призналась, что готовится к операции по удалению опухоли.
Она подчеркнула, что не может планировать материнство, пока не решит все проблемы со здоровьем.
Алиса Вокс не захотела раскрывать детали лечения, но отметила, что готова стать матерью.
В свежем интервью исполнительница рассказала, что ей диагностировали системное аутоиммунное заболевание крови, которое не лечится. Раз в год она вынуждена делать химиотерапию.
Ранее Анна Семенович высказалась про обвинения в побоях от нынешнего возлюбленного Дениса.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.