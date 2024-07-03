Неизлечимо больной экс-солистке "Ленинграда" предстоит операция по удалению опухоли

Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс готовится к операции по удалению опухоли

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс в беседе с порталом "Страсти" призналась, что готовится к операции по удалению опухоли.

Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды, PDM

Она подчеркнула, что не может планировать материнство, пока не решит все проблемы со здоровьем.

Алиса Вокс не захотела раскрывать детали лечения, но отметила, что готова стать матерью.

В свежем интервью исполнительница рассказала, что ей диагностировали системное аутоиммунное заболевание крови, которое не лечится. Раз в год она вынуждена делать химиотерапию.

Ранее Анна Семенович высказалась про обвинения в побоях от нынешнего возлюбленного Дениса.