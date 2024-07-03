Анна Семенович ответила экс-супруге возлюбленного на обвинения в побоях

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович в беседе с "КП" прокомментировала обвинения бывшей жены её возлюбленного Дениса в побоях.
Так, Семенович утверждает, что эти слова не имеют ничего общего с реальностью, так как Денис "добрый, галантный и обходительный".
"Сами подумайте: зачем женщине жить 15 лет с мужчиной, который её якобы бьет и обижает?" — заявила артистка.
Анна выразила надежду, что к концу года бракоразводный процесс Дениса с бывшей супругой завершится. По её словам, мужчина выполняет все обязательства по обеспечению 9-летнего сына.
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