Анна Семенович ответила экс-супруге возлюбленного на обвинения в побоях

Певица Анна Семенович назвала враньём слова экс-жены избранника о побоях

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович в беседе с "КП" прокомментировала обвинения бывшей жены её возлюбленного Дениса в побоях.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Семенович в Инстаграм, PDM

Так, Семенович утверждает, что эти слова не имеют ничего общего с реальностью, так как Денис "добрый, галантный и обходительный".

"Сами подумайте: зачем женщине жить 15 лет с мужчиной, который её якобы бьет и обижает?" — заявила артистка.

Анна выразила надежду, что к концу года бракоразводный процесс Дениса с бывшей супругой завершится. По её словам, мужчина выполняет все обязательства по обеспечению 9-летнего сына.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что её молодой муж хочет ребёнка.