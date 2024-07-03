"Я не могу ему отказать": молодой муж просит у 55-летней Булановой ребёнка

Певица Татьяна Буланова рассказала, что муж предложил усыновить ребёнка

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова в интервью порталу Леди.Mail.ru призналась, что супруг Валерий Руднев предложил ей усыновить ребёнка.

Исполнительница поясняет, что ей без разницы, кто выносил малыша, так как чужих детей не бывает.

Валерий Руднев, который младше исполнительницы на 19 лет, мечтает о детях, поэтому певица не решается ему отказать. Сама 55-летняя артистка воспитывает двоих сыновей — Александра (31 год) и Никиту (17 лет).

"Если перед Богом дал клятву, развенчаться уже нельзя. Так и с ребёнком из детского дома: если взял его, назад дороги нет. Поэтому такой шаг должен быть очень обдуманным", — пояснила певица.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились 2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге.

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